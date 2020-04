Sconcerti: “Calendari del calcio? Se ne parla troppo, le priorità sono altre”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Commisso ha messo dei soldi importanti nella Fiorentina, non avendo la preoccupazione del Fair Play Finanziario. Tuttavia credo che dovrà continuare ad investire ed incassare ulteriormente. Le grandi società, appena hanno modo, cerano di valorizzare sul mercato qualunque grande giocatore esse abbiano. In questi giorni si parla troppo delle date del calcio. Viviamo in paese in piena emergenza che anche oggi purtroppo ha subito molti lutti e tantissimi contagiati. Non è la priorità quella di giocare e fare i calendari. Prima è necessario guarire tutti. Dobbiamo arrivare a contagi zero, rimanendoci un paio di settimane e solo a quel punto si deciderà i calendari. Pensare che c’erano società come Lazio e Napoli che volevano allenarsi in questi giorni… Per la Fiorentina della prossima stagione la priorità è acquistare un regista da affiancare a Castrovilli ed Amrabat.