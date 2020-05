Sconcerti: “Playoff e playout in Serie A? Buona soluzione. Calcio bolla già esplosa”

Mario Sconcerti è intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio, queste le sue dichiarazioni:

Playoff e playout per la Serie A? Sono d’accordo, sembrerebbero una buona soluzione. Se però si coinvolgono tutte le squadre, si gioca un grosso numero di partite e i rischi diminuiscono poco. Per me sarebbe giusto prendere al massimo le prime e le ultime otto, quindi ci metto dentro anche la Fiorentina. Il calcio è una bolla già esplosa, ha un indotto di 5 miliardi ma ce ne sono anche 3 di debiti. E questo anche prima dell’emergenza. Andrebbe risanato tutto l’ambiente e forse hanno capito. Se dai 31 milioni di euro a Ronaldo (54 con le tasse), si ha la metà del fatturato di una società grossa e storica di Serie A come la Fiorentina. Questa può essere considerata un’industria?