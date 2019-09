Sconcerti: “Ghezzal giocatore vero. Il problema della Fiorentina…”

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Sono sicuro che giocheremo una grande partita contro la Juventus, non so se basterà. Aldilà del risultato queste sono le partite più facili da preparare. Il problema della Fiorentina è costruire un sistema difensivo efficace. Pezzella lo vedo meno in condizione rispetto ad altri, va aspettato. Davanti possiamo fare affidamento su qualche giocata individuale. Ghezzal è un giocatore vero, potenzialmente è un innesto di assoluta qualità. Al momento abbiamo difficoltà ad essere squadra, dipenderà molto da quanto tempo ci metteremo a diventarlo. Se Montella non è diventato un allenatore triste, a causa delle numerose vicissitudini negative che lo hanno coinvolto, ci vorranno meno di 10 partite per assistere ad un salto di qualità.