Sconcerti: “Futuro Chiesa? Vicenda che ha stufato. Vietato abbassare la guardia contro il Brescia”

Il giornalista e scrittore Mario Sconcerti è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

La situazione calcistica attuale è molto caotica, sembra di essere nel pre-campionato. In ogni caso la Fiorentina deve evitare cali di tensione. Dobbiamo raggiungere la salvezza matematica e poi potremo programmare il futuro. La Juventus mi ha sorpreso, è totalmente fuori condizione. Ronaldo soffoca gli altri attaccanti, ogni pallone è strumentalizzato da lui. Stadio nuovo? Se Nardella è per il Franchi e Commisso per Campi non è un problema. Due strade sono meglio di nessuna, poi si vedrà qual’è la più concreta. Futuro Chiesa? Questa storia ha stufato, faccia quello che vuole. La società non può farci nulla, è il giocatore che decide. Thiago Silva a Firenze? Certamente è un grande giocatore ma sono anni che non lo vedo giocare. Non so quali siano le sue condizioni fisiche, alla sua età è un aspetto fondamentale. Milenkovic e Pezzella comunque non vanno sottovalutati, sono due atleti di altissimo livello.