Intervenuto a TMW Radio, il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti ha parlato del focolaio alla Reggiana paragonandolo a quello della Fiorentina:

29 contagiati alla Reggiana? All’inizio fu la stessa cosa anche per la Fiorentina: un giocatore partì per Udine con la febbre a 39 e la speranza che gli sarebbe passata in un paio di giorni, e poi… Succede così. Questo dovrebbe farci pensare.