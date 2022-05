Sconcerti contro Allegri: “Sbaglia con Vlahovic, lo sta umiliando”

I 7 gol segnati da Vlahovic dal suo arrivo alla Juve non bastano: Allegri lo pungola sempre nelle dichiarazioni

Mentre la Fiorentina fa i conti con una preoccupante astinenza di gol, non è tutto rose e fiori neanche per Vlahovic alla Juventus. I numeri dicono 6 reti segnate in 12 partite di campionato, a cui aggiungere il gol segnato in Champions col Villarreal. Ma qualcosa non sta girando al meglio se si guarda al gioco e alle dichiarazioni di Allegri. Tema affrontato da Mario Sconcerti su calciomercato.com: