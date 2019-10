Sconcerti: “Conte ha una piccola crisi di nervi. La Fiorentina ha perso per una ragione…”

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio durante Stadio Aperto:

Lo sfogo di Conte è stato lo sfogo di una persona in una piccola crisi di nervi. È un brutto segno, non ha alcun senso. Sono rimasto molto colpito e preoccupato. A Firenze si sono arrabbiati per il gol irregolare della Lazio, ma la Fiorentina ha perso la partita per i due infortuni di Caceres e Sottil. Andrei a rivedere il Var per evidenziare gli errori di Sottil, che non può fare il quinto di centrocampo. Un giocatore di 20 anni non può andare a terra. Prendersela con la moviola è come nascondersi gli occhi sotto il guanciale.