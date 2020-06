Sconcerti: “Chiesa va venduto, altrimenti è un problema. Servono un centravanti ed un regista”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue opinioni:

Domani inizierà un calcio a noi sconosciuto. Speriamo che la Fiorentina possa partire bene in modo da viverlo con più serenità e calma. Alla squadra serve un attaccante da 20 gol a stagione da affiancare a Vlahovic. Inoltre sul mercato prenderei anche un regista. La difesa quest’anno ha avuto problemi a causa delle mancanze del centrocampo. Confermerei sia Milenkovic che Pezzella. Nuovo stadio a Campi? Io ci credo, è l’unica soluzione che potrebbe dare a Commisso tutto quello che vuole. Forse in questo momento viene utilizzato anche per stimolare la soluzione Franchi. Condizione Ribery? Se sta bene deve giocare titolare contro il Brescia, è questo il momento. Tutti i giocatori vengono da un momento di stop, servirà personalità in una partita senza pubblico da vincere in tutti i modi. Futuro Chiesa? Chiesa va venduto, altrimenti se non rinnova il contratto sono dolori. A 70-80 milioni non lo compra nessuno, il suo prezzo si è abbassato. Bisogna stare attenti a cogliere l’attimo giusto per cederlo bene.