Sconcerti: “Calcio italiano cambiato? Merito dei presidenti americani”

Il noto giornalista dà ragione a José Mourinho

Anche secondo Mario Sconcerti il calcio italiano è cambiato rispetto a dieci anni fa. Lo ha detto in un intervento su calciomercato.com, dando, in pratica, ragione a José Mourinho, il quale dopo la sconfitta nel derby capitolino aveva detto che il calcio nostrano attuale è diverso rispetto a quello in cui aveva trionfato sulla panchina dell'Inter oltre dieci anni fa, più difficile ma pure più spettacolare. "E questo - spiega Sconcerti - è merito anche e soprattutto delle nuove proprietà americane, che arrivano ed investono perché vogliono creare spettacolo. Loro non hanno un'appartenenza ad una determinata maglia, ma l'obiettivo di fare show-business. Gli allenatori si adeguano a questa nuova mentalità e puntano in primis al bel gioco".