Sconcerti: “Italiano e Juric richiesti ovunque, la qualità del gioco incide”

Le parole del noto giornalista e tifoso Viola

"In Serie A ci sono tanti allenatori in bilico con numerose offerte da valutare, parliamo di gente come Italiano e Juric. C'è una voglia di cambiamento generale. In questa stagione ha deciso molto la qualità del gioco. C'è stato uno spavento generale, visto che non esiste più la metà classifica. Squadre storiche del calibro di Fiorentina, Torino e Cagliari hanno rischiato seriamente di retrocedere ed hanno lottato fino alla fine. I presidenti soddisfatti sono pochi. Si è giocato male, è stato un pessimo campionato."