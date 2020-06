Schelotto che accuse contro l’Inter: “Io trattato malissimo, contratto stracciato”

L’ex Inter Ezequiel Schelotto, attualmente al Brighton, è stato intervistato da Gianlucadimarzio.com. Riguardo alla sua esperienza milanese il laterale non si è certo trattenuto rivelando alcuni curiosi retroscena:

Nella vita bisogna avere rispetto ma all’Inter mi hanno trattato male. Tante persone che ancora sono lì mi hanno deluso. Ho stracciato il contratto d’impulso perché non volevo saperne più nulla. Non basta vestire la maglia dell’Inter per essere grandi, bisogna esserlo anche come persone aiutando chi ne ha più bisogno.