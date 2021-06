Scatta la Copa America. Domani in campo tre giocatori della Fiorentina

Parte la Copa America: domani in campo Pezzella, Quarta e Pulgar

Alle 23 infatti Brasile-Venezuela inaugura la nuova edizione della Copa America. Domani sera sempre alle 23 scenderanno in campo i viola: saranno ben tre, in Argentina (Pezzella e Quarta) contro Cile (Pulgar). Per l'Uruguay di Caceres ancora qualche giorno di attesa invece, visto che il difensore debutterà nella competizione sabato prossimo.