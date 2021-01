Savoldi: “C’è qualcosa che non va nel Napoli. Ma la Fiorentina è messa peggio”

Beppe Savoldi, grande ex attaccante del Napoli, è molto critico sul momento della squadra azzurra, attesa domenica dalla sfida con la Fiorentina: “C’è qualcosa che non va, non può un tecnico guidare la squadra dalla panchina gridando in continuazione. Non ci sono spettatori e senti tutto: se continui a gridare o i giocatori non fanno quel che dici o non sentono. Ma allora mi viene da dire: ma cosa fai in settimana se poi in partita devi guidarli così tanto? E’ una considerazione ampia, che non riguarda solo Gattuso. La più grande delusione è Koulibaly. E poi Lobotka non so cosa ci faccia e chi lo abbia preso o da dove sia venuto…” dice Savoldi a tuttomercatoweb. “La Fiorentina è paurosa e insicura perchè non si aspettava questa situazione… Il Napoli deve approfittare di questa situazione psicologica dei viola e far capire che hanno digerito il pranzo”.