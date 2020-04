Savicevic ricorda: “Vincemmo lo scudetto contro la Fiorentina, erano forti in quel periodo”

Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni in diretta su Instagram col giornalista Carlo Pellegatti:

Scudetto 1995-96? Mi ricordo bene quella giornata (28 aprile 1996, ndr), abbiamo vinto 3-1 contro la Fiorentina che in quel periodo era una squadra forte. E’ sempre bello ricordare quel periodo al Milan. In quella stagione eravamo una squadra piena di campioni. Weah è arrivato e abbiamo vinto subito il campionato. Baggio era uno dei più grandi giocatori che l’Italia ha avuto. Il numero 10? Ha sempre avuto grandi numeri 10 il Milan. Prima di me lo indossava Gullit, un altro grande protagonista della storia rossonera. Dopo di me, l’hanno indossata grandi giocatori come Boban, Rui Costa e Seedorf.