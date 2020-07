Sassuolo, Carnevali: “Mai temuto di perdere De Zerbi. Berardi? Resta qui”

“Se ho mai temuto di perderlo? Neanche un secondo”. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, racconta come si è arrivati al rinnovo di contratto con De Zerbi, nonostante i rumors che lo accostavano anche alla Fiorentina. “Tra di noi c’è un rapporto speciale, c’è la volontà di portare avanti un progetto condiviso. Lui sa che questo percorso può dare altri importanti risultati” le parole del dirigente neroverde al Corriere dello Sport. “Berardi? Spero non riparta la telenovela, tanto non va via”.