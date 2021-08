Sassuolo, Berardi non convocato. Dionisi spiega: “Ha preso una botta al piede”

L'esterno sembra andare verso un addio negli ultimi giorni di mercato

Il Sassuolo ha reso noti i convocati per la prima di campionato contro il Verona: non c'è Domenico Berardi, al centro di tante voci di mercato. Il tecnico Dionisi, in conferenza stampa, ha spiegato: "Non ci sarà Domenico Berardi, che ha ricevuto una botta al piede e non sarà della partita per una contusione al piede". Niente Verona quindi per la stella dei neroverdi, in attesa di novità nei prossimi giorni.