Sarri: “La Fiorentina ci ha fatto soffrire, vittoria sarebbe stata ingiusta”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina:

Abbiamo sofferto la partita per tanti motivi. Ci è mancata brillantezza sotto l’aspetto fisico. Giocare con questo caldo non aiuta. A quattro minuti dalla fine abbiamo avuto un’opportunità enorme, ma avrei ritenuto ingiusto vincere questa partita, non avremmo meritato i tre punti. Chiunque sarebbe andato in difficoltà con tre infortuni, ma noi siamo usciti bene da questa situazione. La Fiorentina ci ha fatto soffrire.