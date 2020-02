Sarri in sala stampa: “Commisso si lamenta? Abbiamo avuto 70% di possesso e 79% di supremazia”

Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti nella pancia dello Stadium:

“Preparando la partita ci siamo resi conto che loro difendono bassi e per vie centrali sarebbe stato difficile, potevamo invece utilizzare questa soluzione. Chiaro che lasciare Dybala fuori è una bestemmia e si è visto alla fine ma in questa partita Douglas Costa ci ha dato ampiezza e grande equilibrio. Il nostro merito è non aver concesso ripartenze. Dopo l’ingresso in campo di Vlahovic, la situazione tattica è cambiata, c’erano più spazi, e per noi la soluzione logica era quella di togliere l’attaccante corto e andare dentro con un attaccante che veniva incontro. Quindi è entrato Dybala al posto di Higuain.

Le parole di Commisso? Guardo i dati, abbiamo fatto il 70% nel possesso e il 79% in supremazia territoriale, il risultato mi pare una conseguenza. Il secondo rigore in velocità sembrava rigore, poi l’arbitro lo ha anche visto al VAR. Non voglio entrare in polemica, ho visto solo i dati e ho visto che erano positivi a nostro favore…”