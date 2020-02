Sarri: “Fiorentina pericolosa in ripartenza, dovremo avere pazienza”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole sulla squadra viola riprese da juvenews.eu:

Loro difendono con una densità e applicazione non comune in questo momento. Difende bassa e soffoca gli spazi, è una squadra pericolosa in ripartenza, lo dimostrano gli ultimi risultati. Dovremo essere capaci di muovere velocemente la palla avanti, mentre dietro dovremo avere pazienza e non perdere posizioni per cercare di limitare sul nascere le loro ripartenze.