Sarri: “E’ stata come una partita di precampionato. I giocatori hanno fatto 70 giorni di divano”

Il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, ha commentato così la prima partita post-Coronavirus, ai micorfoni di Rai 1. Il pareggio è bastato ai bianconeri per raggiungere la finale. CLICCA QUA PER LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo 3 mesi senza giocare è una bella sensazione, ma il pubblico ci manca. I giocatori sono stati 70 giorni sul divano, farli tornare al massimo della forma non è semplice e automatico come si crede. Questa è una partita di fine luglio, la classica situazione di precampionato, a cambiare è la posta in palio. Per tutti i giocatori ho visto 30 minuti di alto livello, poi un calo generale Tre sostituzioni insieme? Ho fatto una ca**ata, mi sono fatto prendere dall’entusiasmo delle 5 sostituzioni e ho rischiato di squilibrare la squadra