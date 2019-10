Sarri e il caldo: “A Firenze ci ha penalizzato”. Poi annuncia: “Presto Ronaldo fuori”

Alla vigilia di Lecce-Juventus, Maurizio Sarri torna a parlare del fattore caldo, visto che a dispetto della data le temperature rimangono quasi estive. E fa riferimento allo 0-0 di settembre contro la Fiorentina: “Se la temperatura è elevata incide sui ritmi delle squadre. A Firenze noi abbiamo sofferto molto questo tipo di situazione. Ma questo è il calendario e dobbiamo essere bravi ad andare oltre e a superare questa difficoltà. Il fatto che ci alleniamo da due settimane con temperature diverse non ci favorisce: dobbiamo stare molto attenti, anche perché il Lecce è una squadra che gioca un buon calcio”. Il tecnico poi annuncia che anche Cristiano Ronaldo sarà coinvolto nel turnover: “Anche per lui prima o poi ci sarà bisogno di riposo. Non so ancora quando, decideremo insieme”.