Sarri cambia hotel alla Juve… per scaramanzia

Nella scelta dell’albergo c’è anche un po’ di scaramanzia. La Juventus infatti – scrive Il Giornale – ha assecondato le volontà di Maurizio Sarri scegliendo un hotel diverso rispetto a quando l’allenatore sedeva sulle panchine di Empoli e Napoli. Zero vittorie, tre pareggi e una sconfitta, quella del famoso “scudetto perso in albergo” (3-0 firmato dalla tripletta di Simeone) . E allora si cambia per scongiurare un altro risultato negativo.