“Sarri alla Fiorentina? Per lui sarebbe destinazione gradita”

Intervenuto a TMW Radio, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato anche di Maurizio Sarri in un’eventuale ottica Fiorentina:

Non dico a sproposito che Maurizio è sempre stato, sin da bambino, un grandissimo appassionato e tifoso della Fiorentina. Sempre che la Fiorentina abbia bisogno dell’allenatore, e che decida su Sarri, penso proprio che per lui sarebbe destinazione veramente gradita. Non tanto per il buen retiro o perché è vicino a casa, ma mettendomi nei suoi panni, dopo essere partito da zero e aver fatto tutto quello che ha fatto, riuscire a dare qualcosa alla squadra che ha sempre tifato è una cosa particolare: porta grandi responsabilità ma potrebbe regalargli davvero grandissime soddisfazioni.