Sarri, a breve il via libera dai medici: in panchina contro la Fiorentina

Maurizio Sarri è pronto a sedersi nuovamente sulla panchina della Juventus dopo la polmonite. Come scrive, infatti, il Corriere dello Sport, il tecnico ex Chelsea e Napoli, dopo aver archiviato i problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal campo nelle prime due giornate di campionato contro Parma e Napoli, nelle prossime ore dovrebbe ottenere il via libera per esserci sabato pomeriggio al Franchi. A quel punto sarebbe poi certa anche la sua presenza al Wanda Metropolitano di Madrid per l’esordio in Champions League contro l’Atletico.