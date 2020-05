Sarà un’estate senza calciomercato? Ecco le possibili date della prossima finestra

Sotto l’ombrellone a leggere su giornali e smartphone le ultime novità del calciomercato: una routine che stavolta durante la stagione più calda dell’anno non vivremo. Che quella del 2020 sarà un’estate strana, ed anche complicata, sotto tanti punti di vista, lo si era già capito, e lo sarà anche per gli appassionati di calcio. Il campionato, molto probabilmente, giocherà le gare restanti alla sua conclusione proprio da giugno ad agosto, e questo ovviamente andrà a spostare lo svolgersi delle trattative di mercato. Con una stagione 2019/2020 che dovrebbe chiudere i propri battenti il 31 agosto e quella successiva pronta a ripartire due settimane dopo, la finestra per acquisti e cessioni dovrebbe durare meno rispetto al solito, appena un mese, da inizio settembre ai primi giorni di ottobre. In questa situazione così complicata, non solo club, d.s. ed operatori vari avranno meno tempo per programmare il futuro, ma anche allo stesso tempo per rinforzare le proprie rose. Si prospettano dei mesi calcistici da vivere tutti d’un fiato.