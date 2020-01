Saponara si presenta: “Grandi motivazioni. Genoa? Mai capitato in carriera”. Astori…

Giorno di presentazioni per Riccardo Saponara al Lecce. Il fantasista ex viola ha preso la parola in sala stampa: “Arrivo qui con grandi motivazioni, voglio raggiungere la salvezza con questa squadra. Ho trovato un gruppo di calciatori importanti, adesso tocca a me ripagare la fiducia. Sto bene, sono contento di avere un’opportunità importante come quella che mi ha presentato il Lecce. Ora tocca al mister decidere quando utilizzarmi.

Cosa è successo al Genoa? Onestamente non lo so, è una cosa che non mi è mai capitata in carriera. Non provo comunque rabbia nei confronti dei rossoblu, oggi penso e soltanto al Lecce e al mio futuro qui. Astori? Quanto accaduto mi ha dato, e ci ha dato, una marcia in più, ero molto legato a lui. E infatti fino a quel momento avevo trovato poco spazio, dalla partita successiva contro il Benevento abbiamo iniziato una grande rincorsa”.