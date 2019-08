Saponara. “Buone sensazioni, c’è entusiasmo e spero di mantenere le promesse”

Riccardo Saponara, calciatore del Genoa in prestito alla Fiorentina, ha parlato a Sky Sport: “Le sensazioni sono buone, la squadra ha un’idea di gioco precisa. Mi sono integrato subito, le prossime due settimane serviranno per entrare al meglio negli schemi del mister. Io un pittore per come mi ha presentato la società? L’idea mi è piaciuta molto, è stato un modo per presentarmi con entusiasmo. Spero di mantenere le promesse”.