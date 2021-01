Saponara allo Spezia, ci siamo. Il presidente: “Importante per noi, vediamo in settimana”

A Radio Punto Nuovo ha parlato Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, che non si è sbilanciato in merito all’ormai probabilissimo arrivo di Riccardo Saponara dalla Fiorentina: “Vediamo cosa succede in settimana. Lui è un giocatore importante per noi, poi le dinamiche di mercato sono sempre difficili. Sappiamo che il campionato di serie A è difficile e abbiamo tanti giocatori che ancora devono dire la loro. Interverremo dove ce ne sarà bisogno”.

