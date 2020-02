Curioso siparietto quello andato in scena nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo. Il conduttore di questa edizione della kermesse sanremese, Amadeus, stasera è accompagnato, come annunciato, da Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Abbigliamento particolare quello scelto dal direttore artistico del Festival per l’occasione: sotto la giacca, sul petto, si intravedeva quella che sembrava una maglia della Juventus, con tanto di strisce bianconere e il logo della squadra torinese. “Sorpresa” quando il conduttore, tifoso interista, si è tolto la giacca, rivelando quella che, in realtà, era una maglia nerazzurra di Lukaku. Il momento sportivo è proseguito, anche in ottica viola, quando è stato Marco Masini a salire sul palco, presentato proprio dalla compagna dell’asso portoghese. Masini, noto tifoso viola, è entrato scuotendo la testa, mostrando di non gradire troppo l’introduzione e lo sketch dei due conduttori.