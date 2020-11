Un Benevento affamato di punti va a caccia di un risultato positivo nel match all’ora di pranzo con la Fiorentina. Al ‘Franchi’ troverà una tavola imbandita e l’occasione giusta per provare a interrompere un digiuno che dura ormai da oltre un mese e mezzo. L’undici di Inzaghi – scrive Il Sannio Quotidiano – non riesce a muovere la classifica dallo scorso 4 ottobre, giorno della sofferta ma preziosissima vittoria conquistata in casa contro il Bologna. Nelle quattro partite successive, la formazione giallorossa ha rimediato altrettante sconfitte, finendo per avvicinarsi sempre più pericolosamente al terzultimo posto.