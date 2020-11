Sannino: “Fiorentina delusione del campionato, Sassuolo e Verona le sorprese”

Giuseppe Sannino, allenatore, ha parlato a Radio Sportiva:

In questa stagione l’incognita Covid pesa, gli allenatori fino al giorno della partita non sanno chi avranno a disposizione e chi no, diventa difficile in queste condizioni. Oltre al Sassuolo, in questo momento il Verona è la sorpresa del campionato, mi piace guardare la squadra di Juric. La delusione invece è la Fiorentina. Critiche eccessive agli allenatori? In Italia c’è una nevrosi nel cercare il pelo nell’uovo che non capisco.