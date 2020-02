Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Le nuove tecnologie vengono utilizzate in maniera equivoca. Il VAR dovrebbe dare un’assistenza più chiara. Sarebbe bello avere la possibilità di invocare la verifica VAR su richiesta. Il secondo rigore di Torino nasce da una situazione assurda, al direttore di gara viene suggerito di rivederlo ma comunque assegna il penalty. È chiaro che così si da l’impressione sbagliata e si scatena la polemica. Troppo spesso ci sono arbitri che non conoscono il calcio giocato ed alcune sue dinamiche, per quanto riguarda i falli e quant’altro.