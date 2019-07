Sandrelli: “Boateng sintomo di una difficoltà. Montella si tenga stretto Pezzella”

Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Boateng spesso nella sua carriera è stato distratto da situazioni extra-calcio, il suo acquisto non mi fa impazzire. Se starà bene fisicamente sarà utile, probabilmente è stata una mossa funzionale all’affare Lirola. Pezzella è un ottimo difensore. C’è da capire la sua volontà, se non c’è margine vanno trovate soluzioni diverse. Il modo di giocare di Montella lo devo ancora capire, il difensore prima di saper impostare deve pensare a non farci prendere gol. I giocatori in rosa da vendere non possono spostare gli equilibri economicamente, se tu prendi Boateng vuol dire che sei in difficoltà sul mercato. Spero che la situazione regista venga risolta il primo possibile, è un ruolo chiave. Su Chiesa nessuno vuole perdere la faccia, Commisso si è sbilanciato tante volte. La cessione può essere presa in considerazione soltanto se il giocatore stesso la chiede pubblicamente.