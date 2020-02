Sandrelli: “Lo stadio non è la priorità, Rocco consigliato male. Franchi? Il Comune usi il buonsenso”

Massimo Sandrelli dagli studi del Pentasport commenta le ultime vicende relative al nuovo stadio dopo le ultime dichiarazioni di Commisso: “In Italia il fast fast è più difficile per dei vincoli burocratici. Rocco si trova di fronte ad una complessità a lui sconosciuta, ma chi gli sta vicino avrebbe dovuto informarlo. Forse è stato consigliato male. Lo stadio nuovo potrebbe essere importante, ma non è la priorità per la Fiorentina. Non so chi ha messo in testa a Commisso questa idea, ma la cosa più urgente è costruire la squadra”. E ancora: “Bisogna ripartire dal buon senso, a Bologna un terzo dell’investimento è a carico del Comune: perchè non può essere così anche a Firenze? Qui c’è un problema patrimoniale della città, un problema di economia. Capisco i vincoli culturali, ma se la Fiorentina lascia il Franchi abbandonato a se stesso, diventa un costo per la collettività. E quanto ci perde il quartiere di Campo di Marte? A Campi Bisenzio è sicuramente più facile acquistare l’area, ma poi ci sono da fare grandi lavori di infrastrutture, non è una roba semplice nemmeno lì”.