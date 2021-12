Sampdoria, scelto il nuovo presidente: è una leggenda blucerchiata

L'ufficialità è attesa nelle prossime ore

Manca l’annuncio ufficiale, ma Marco Lanna, ex difensore della Sampd’oro tricolore nel 1991, è il nuovo presidente (il diciannovesimo dal 1946 ad oggi) della Sampdoria. Nel nuovo CdA rientrerà anche l’avvocato Antonio Romei, già vicepresidente del club durante la gestione-Ferrero, e poi estromesso dalla società proprio in seguito a frizioni con l’ormai ex numero uno blucerchiato. (Gazzetta.it)