Un giorno e mezzo di riposo per la Sampdoria. Dopo il pari in casa del Benevento lo staff tecnico ha infatti disposto la ripresa degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco per martedì pomeriggio, quando si comincerà a pensare alla sfida interna con la Fiorentina. Lo si legge sul sito ufficiale del club blucerchiato.