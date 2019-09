Nessun dubbio sul modulo dal quale partiranno i blucerchiati stasera: 3-4-1-2, varato per esaltare le caratteristiche di Quagliarella. Quagliarella che però non partirà titolare a causa di un infortunio, e allora in avanti spazio a Caprari con Gabbiadini. Sampnews24.com lancia due ballottaggi a centrocampo: il primo fra Rigoni e Ramirez sulla trequarti (il secondo insidia il primo), quindi testa a testa tra Vieira e Linetty per affiancare Ekdal nel mezzo. Linea mediana completata da Depaoli e Murru sugli esterni, mentre dietro, in compagnia di Colley e Bereszynsky, si dovrebbe rivedere Murillo, dato che Ferrari è indisponibile. Il colombiano è chiamato al riscatto, dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo.

Fuori dai convocati l’ex viola Seculin e Gonzalo Maroni.