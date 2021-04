Samp, Ranieri: “Non si sa come alcune squadre stiano sotto di noi”

Il riferimento di Ranieri è abbastanza chiaro: Fiorentina, Parma e Torino, le grandi deluse di questo campionato, pagano tanti punti nei confronti della sua Sampdoria. L'allenatore testaccino non si spiega tante difficoltà per queste formazioni

"Quest'anno siamo stati bravi ad approfittare di squadre che stanno sotto di noi in classifica e non si capisce che ci fanno là". Questo il commento di Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, sulla classifica dei blucerchiati, ormai salvi e in corsa per l'ottavo posto. Nel pomeriggio, infatti, Sampdoria-Verona si è conclusa sul punteggio di 3-1, con reti di Jankto, Gabbiadini e Thorsby. Inutile, per gli scaligeri, il gol iniziale di Lazovic.