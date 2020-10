Samp, Ranieri: “Fiorentina avversario difficile. Iachini? Dà energia alla squadra”

Claudio Ranieri, tecnico Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina: “Affronteremo una squadra che ha fatto molto bene. La Fiorentina si è rinforzata molto, ma andremo determinati a fare risultato. La squadra sta bene, gli allenamenti sono gli stessi dell’anno scorso, vedere le sedute e poi le partite mi dà fastidio, ancora non riusciamo a esternare le nostre qualità. La Fiorentina è un avversario difficile, hanno un potenziale offensivo immenso, mancherà probabilmente Ribery ma la squadra è costruita bene e ha determinazione. Dovremo essere attenti. Iachini? È stato mio giocatore a Firenze, ho un grande ricordo. Ha sempre pensato alla squadra, con grinta e motore che davano energia in tutti i sensi. Riesce a farlo anche da allenatore”.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina