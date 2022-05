Samp, il tifoso Tedeschi avvisa i viola: “Marassi sarà una bolgia”

Il tifoso blucerchiato Corrado Tedeschi ha parlato della sfida di Marassi fra Sampdoria e Fiorentina auspicando una bella prova dei liguri

"Domani sarò a Marassi per una giornata da infarto. Non ho mai visto la quota salvezza così bassa, significa che i demeriti ci sono. Però la Sampdoria deve prendersi la permanenza in categoria senza contare sugli altri: le scuse stanno a zero anche se ci sono problemi societari. Sarà una bolgia allo stadio: se mai dovessimo fare un punto sarebbe una partita da coronarie. La condizione per far sì che arrivi un compratore è che la squadra rimanga in A. Se poi il Genoa retrocede… è la ciliegina sulla torta".