Salvini: “Il calcio tiene in vita metà degli altri sport. A Firenze si può giocare”

L’ex ministro dell’interno Matteo Salvini è intervenuto durante la trasmissione Rai “La Politica nel pallone”. Questo un passaggio delle sue dichiarazioni: “Milan e Inter al Centro-Sud? Io non vedo il problema, poi – per carità – non sono il proprietario dei due club quindi spetta a loro dirlo. Ma ci sono regioni a contagio zero, per cui giocare a Firenze, Napoli o Reggio Calabria andrebbe benissimo. Vanno tutelati i posti di lavoro, il calcio tiene in vita metà degli altri sport. Tifo quindi per la riapertura in sicurezza, non per i successi del Milan, perché per quelli temo di dover aspettare ancora qualche anno”.