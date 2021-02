Salvini amareggiato: “Lo Spezia sembrava il Barcellona”. E venerdì gli Aquilotti arrivano a Firenze

Matteo Salvini, leader della Lega e Senatore di fede rossonera, ha affidato ad Instagram il proprio commento sulla sconfitta di ieri subita dagli uomini di Pioli:

Ragazzi, che pena il Milan questa sera. Onore allo Spezia, che sembrava il Barcellona… Quando in campo (come nella vita) non combatti e non ci metti anima, testa e cuore, non vai lontano. Notte serena Amici.