Salta un’altra panchina in Serie A: è ufficiale l’esonero di Giovanni Stroppa da parte del Crotone. Il tecnico della promozione paga l’ultimo posto in classifica con appena 12 punti e la sconfitta di ieri nello scontro diretto contro il Cagliari del neotecnico Semplici. Non è ancora stato annunciato il nome del nuovo allenatore, ma si parla di Serse Cosmi. CLASSIFICA: LA TERZULTIMA ACCORCIA SULLA FIORENTINA