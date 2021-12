Salta un’altra panchina in Serie A: esonerato Gotti. Ecco chi lo sostituirà

Per il tecnico venete fatale il pesante ko di Empoli

La sconfitta di Empoli è fatale per Luca Gotti, esonerato dall'incarico di allenatore dell'Udinese. Il club friulano ha deciso così di cambiare tecnico, per interrompere la caduta libera della squadra, che non vince da 4 gare ed è scivolata al quattordicesimo posto. L'Udinese dovrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, affidare la panchina a Gabriele Cioffi, allenatore in seconda, come traghettatore. Questo il comunicato del club bianconero: