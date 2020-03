Salta un’altra panchina, il Cagliari esonera Maran: già deciso il successore

Il Cagliari ha esonerato ufficialmente Rolando Maran. E ora potrà concentrarsi sulla comunicazione dei sostituti, ovvero la coppia Walter Zenga-Max Canzi. Le ultime indicazioni portano a questo binomio per la successione di Maran. L’incontro decisivo di Tommaso Giulini con Walter Zenga è avvenuto ieri sera a Milano e la notte successiva, con i pensieri conseguenti, ha tolto ogni dubbio. L’ex portiere dell’Inter è destinato così a tornare su una panchina di A e al suo fianco avrà il tecnico della Primavera del Cagliari Canzi come vice. Zenga potrebbe arrivare a Cagliari già nel pomeriggio. Insieme con Maran lasciano Cagliari l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. Lo scrive Gazzetta.it.