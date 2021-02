Salta l’assemblea della Lega Serie A: nove i club assenti per protesta

Come si legge sul sito della Lega Calcio Serie A, oggi doveva esserci l’assemblea che avrebbe dovuto affrontare il delicatissimo tema dei diritti tv. Ed invece la riunione è saltata per l’assenza di ben nove società. Queste le parole del presidente Paolo Dal Pino, riportate in un comunicato:

Spiace riscontrare una differenza di vedute tra i club in un momento così importante. Soprattutto dopo che per mesi siamo riusciti a collaborare con successo, creando le condizioni affinché l’asta dei diritti televisivi domestici raggiungesse un ottimo risultato.

Le offerte ottenute sono certamente frutto degli ultimi mesi trascorsi a lavorare tutti uniti nella stessa direzione, suscitando interesse intorno al nostro torneo e facendone emergere l’appetibilità. Con questo bando abbiamo dimostrato che la Serie A ha un grande valore, e prova ne è che il campionato continua ad attrarre importanti investitori esteri. Abbiamo davanti quattro anni per rilanciare insieme la Serie A e riportarla a una posizione di leadership in Europa, come merita il nostro calcio