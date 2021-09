Salta la prima panchina in Serie A: chance per Iachini?

Il Verona ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco dopo le prime tre giornate (tre sconfitte). Anche l'ex viola tra i papabili

Tre sconfitte in altrettante partite di campionato, ora per il Verona è già tempo di svolta in panchina. Dopo il ko contro il Bologna nel posticipo di ieri, la società gialloblù ha infatti deciso di esonerare Eusebio Di Francesco. Dopo i rumors della mattinata, dopo le 11 è arrivata anche l'ufficialità da parte dell'Hellas che ora dovrà nominare un nuovo allenatore. E il presidente Setti starebbe valutando - tra gli altri - anche il nome di Beppe Iachini, ma il favorito al momento sembra Igor Tudor. E TRABALLANO ALTRE DUE PANCHINE