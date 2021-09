Salernitana, Ribery verso l’esordio: a Torino in panchina, ma è pronto

Le sue condizioni non sono ottimali, ma Ribery è pronto ad esordire con la Salernitana

È ormai questione di poche ore: Franck Ribery è pronto a giocare i primi minuti con la sua seconda squadra italiana, la Salernitana che oggi alle 15 sarà ospite del Torino di Juric. Secondo quanto si legge sull'edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ci sono possibilità molto concrete che il francese venga impiegato da Castori nella seconda metà della gara. Ribery c'è insomma, e anche se non nelle migliori condizioni il tecnico dei campani (che già ieri aveva speso parole al miele nei confronti dell'ex viola) punta su di lui e sul suo carisma per dare fiducia ad una squadra reduce da due sconfitte nelle prime due partite di campionato.