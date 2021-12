Salernitana, nessuna offerta di acquisto. Ribery & co. verso l’esclusione

Situazione quasi disperata ormai, si va verso l'estromissione dal campionato da gennaio

Sta per concretizzarsi lo scenario peggiore per la Salernitana e anche per la bellezza della Serie A. Secondo quanto riporta l'Ansa, infatti, non c'è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà della Salernitana. E la data di oggi 15 dicembre era la scadenza fissata per scegliere l'offerta migliore. Al momento invece i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi acquirenti e non ci sarebbero nemmeno trattative sostanziali in corso, tali da giustificare l'eventuale proroga di 45 giorni per perfezionare l'atto di vendita. La Salernitana rischia così l'esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare una proposta d'acquisto vincolante.