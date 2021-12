Salernitana, Colantuono confermato nonostante la debacle

Non ci saranno avvicendamenti sulla panchina della Salernitana: il tecnico granata Stefano Colantuono resterà in sella dopo il 4-0 odierno

Nonostante il netto KO di Firenze, Stefano Colantuono resterà ancora alla guida della Salernitana. La situazione dei granata non è certamente delle migliori e l'avvicendamento in panchina non ha portato alla scossa sperata, ma la società non ha intenzione di allontanare il tecnico. Secondo quanto riferisce TMW, non saranno prese decisioni prima dell'avvicendamento societario, dettaglio non da poco visto il tempo ormai quasi scaduto (il termine è il 31 dicembre). Solo con l'inizio del girone di ritorno, dunque, si capirà meglio la direzione del club campano, che resta sempre più ultimo in Serie A.